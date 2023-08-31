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09:39, 31 августа 2023Силовые структуры

Полиция остановила в центре Москвы Mercedes и нашла в нем арсенал

В Москве полиция нашла оружие и гранаты в Mercedes с водителем из Чечни

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В центре Москвы полицейские остановили для проверки автомобиль Mercedes и нашли в нем оружие и гранаты. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 29 августа дежурившие в Театральном проезде инспекторы ГИБДД обратили внимание на машину, в ходе досмотра которой обнаружили автомат Калашникова, 130 патронов, пистолет и две противопехотные гранаты Ф-1.

За рулем автомобиля находился 49-летний Магомед из Чечни. 37-летний пассажир Аслан из Ростовской области попытался сбежать от полицейских, но они его догнали. При нем был порошок белого цвета.

Силовики проводят проверку, выясняя источник происхождения арсенала и для каких целей его планировалось использовать. Они уже установили, что владельцем автомобиля значится 24-летний житель Махачкалы.

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    Любовь Ширижик
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