Великобритания заявила о слежке за российскими военными кораблями

Британские фрегат и сторожевик следили за кораблями России в прибрежных водах

Британские фрегат и сторожевик осуществили слежение за российскими военными кораблями в прибрежных водах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на королевские военно-морские силы (ВМС).

В Лондоне заявили, что фрегат HMS Portland вместе с патрульным самолетом отслеживал «передвижения российского флота». В то же время сторожевой корабль HMS Tyne отслеживал несколько военных кораблей России в прибрежных водах.

Сообщение ВМС сопровождается надписью «Следим за каждым движением».

Ранее в ходе перестановок в кабмине министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку. Новым главой военного ведомства станет 54-летний Грант Шаппс, прежде возглавлявший министерство энергетики.