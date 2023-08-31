Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

BBC: Новым министром обороны Великобритании вместо Бена Уоллеса стал Грант Шаппс

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел в отставку в ходе перестановок в кабмине страны. Об этом сообщает Sky News, опубликовавший его письмо к британскому премьер-министру Риши Сунаку.

В июле Уоллес оказался в центре скандала из-за того, что пожаловался на неблагодарность украинского руководства за оказываемую военную помощь. «Знаете, мы не Amazon», — заявил он. Его заявление возмутило Киев и некоторых британских союзников по НАТО, а британскому премьеру пришлось выступить со встречным заявлением, в котором он подчеркнул, что украинские власти неоднократно высказывали благодарность за поддержку.

Новым министром обороны стал Грант Шаппс

Как сообщает BBC, новым главой ведомства станет 54-летний Грант Шаппс, прежде возглавлявший министерство энергетики. В заявлении по случаю своего назначения чиновник назвал одной из основных задач на новом посту оказание поддержки Украине.

Отмечается, это уже пятый пост Шаппса в британском кабмине всего за один год.

С июля по сентябрь 2022 года политик возглавлял министерство транспорта при Борисе Джонсоне, затем в октябре шесть дней пробыл на посту главы МВД при Лиз Трасс, а в правительстве Риши Сунака занимал пост министра предпринимательства, министра энергетики, а теперь — министра обороны

Таким образом, Шаппс — далеко не новичок в британской политике, а в 2012-2015 годах он даже был сопредседателем Консервативной партии Великобритании, отмечает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. «Но опыта и знания военного дела у него нет. Это политическое назначение. В Британии так делают не в первый раз», — рассказала она «Ленте.ру».

Грант Шаппс Фото: Carl Court / Getty Images

Уоллес предупреждал о планах покинуть пост министра обороны

Отставка Уоллеса не стала сюрпризом: еще в июле он рассказывал, что планирует оставить должность в ходе предстоящих перестановок в кабинете министров и не выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах. Чиновник объяснил, что занимается политикой с 1994 года, а последние семь лет засыпает с тремя телефонами. Кроме того, работа на посту министра обороны серьезно сказывалась не только на самом Уоллесе, но и на его близких, отметил он в прощальном письме Сунаку.

Я получил место в парламенте в 2005 году, и после стольких лет пришло время вложиться в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и изучить новые возможности

Бен Уоллес бывший министр обороны Великобритании

Бен Уоллес Фото: Sean Gallup / Getty Images

В письме Уоллес, возглавлявший оборонное ведомство четыре года, также отметил, что оставляет его в «более современном, лучше финансируемом и более уверенном в себе» виде. «Министерство обороны возвращается на путь к тому, чтобы вновь стать страной мирового класса с людьми мирового класса», — заявил он.

Уход Уоллеса может быть связан с провалом его кандидатуры на пост генсека НАТО

Как считает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, отставка Уоллеса может быть продиктована не только личными причинами, но и провалом его кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО. Текущий генсек альянса Йенс Столтенберг должен был покинуть свою должность еще в 2022 году, однако из-за боевых действий на Украине срок его полномочий продлили до конца сентября 2023 года.

В ходе визита в Вашингтон Риши Сунак предложил кандидатуру Уоллеса на замену Столтенбергу, и президент США Джо Байден первоначально ее поддержал. Однако затем «отвесил пощечину Британии», когда изменил свое мнение и поддержал продление полномочий Столтенберга до 2024 года, отметила Ананьева.

При этом в 2024 году в Великобритании должны пройти парламентские выборы, но из-за изменения границ избирательного округа, в котором раньше побеждал Уоллес, поменялось соотношение числа сторонников и оппонентов Консервативной партии — не в пользу Уоллеса.