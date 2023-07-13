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08:26, 13 июля 2023Мир

Премьер Британии не согласился со словами главы Минобороны о наглых украинцах

Премьер Британии Сунак счел украинцев благодарными наперекор словам Уоллеса об их наглости
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что украинские власти и жители неоднократно выражали Соединенному Королевству благодарность за военную и финансовую помощь с начала боевых действий в феврале 2022-го. Таким образом Сунак не согласился с комментариями главы Минобороны Бена Уоллеса о наглых украинцах, пишет Bloomberg.

По словам Сунака, украинский народ «невероятно благодарен за оказанную нами поддержку». Комментарий британского премьера прозвучал на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

При этом Уоллес ранее подчеркивал, что Украине стоит больше выражать благодарность за поставленное Западом оружие.

Британский министр считает, что желание украинцев получить всю возможную помощь привела к тому, что они не всегда говорили, что благодарны за поставки оружия. «Знаете, мы не Amazon. Я сказал им это в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы получить список необходимого оружия», — говорил Уоллес.

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    Виктория Кондратьева
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