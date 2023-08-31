В Европе назвали условия присоединения Украины к НАТО

В НАТО заявили, что Киев сможет присоединиться к альянсу при стабилизации границ

Украина сможет присоединиться к НАТО после завершения боевых действий и стабилизации своих границ. Об этом заявил представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский, пишет Bloomberg.

«Откровенной нестабильности и враждебности необходимо положить конец», — призвал он.

При этом Ландовский предположил, что мирный договор между Москвой и Киевом не является обязательным условием для вступления Украины в НАТО. Но в итоге именно в Киеве будут решать, где должна пролегать граница.

Ранее экс-глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы предупредил о возможном наступлении Российской армии осенью. По его словам, если Вооруженные силы Украины не смогут проломить оборону российских войск до конца сентября, то армия России сможет начать наступление.