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17:04, 31 августа 2023Мир

В Европе назвали условия присоединения Украины к НАТО

В НАТО заявили, что Киев сможет присоединиться к альянсу при стабилизации границ
Якуб Ландовский

Якуб Ландовский. Фото: Tatyana Zenkovich / Reuters

Украина сможет присоединиться к НАТО после завершения боевых действий и стабилизации своих границ. Об этом заявил представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский, пишет Bloomberg.

«Откровенной нестабильности и враждебности необходимо положить конец», — призвал он.

При этом Ландовский предположил, что мирный договор между Москвой и Киевом не является обязательным условием для вступления Украины в НАТО. Но в итоге именно в Киеве будут решать, где должна пролегать граница.

Ранее экс-глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы предупредил о возможном наступлении Российской армии осенью. По его словам, если Вооруженные силы Украины не смогут проломить оборону российских войск до конца сентября, то армия России сможет начать наступление.

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    Александр Слабиев
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