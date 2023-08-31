Среда обитания
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14:10, 31 августа 2023Среда обитания

Названа угроза для здоровья от урагана в США

Ураган в США может привести к появлению бактерий, вызывающих потерю конечностей

Фото: Cheney Orr / Reuters

Обрушившийся на американский штата Флорида ураган «Идалия» может вызвать появление патогенов, которые приводят к потере конечностей у людей. Опасность для здоровья в беседе с журналом Newsweek назвал ученый Антарприт Ютла.

По словам эксперта, сильные ураганы приводят к наводнениям и затоплению больших территорий. В итоге в местных водных системах появляются патогенные бактерии. Так, в 2022 году после урагана «Иэн» во Флориде были взяты пробы воды. В итоге там выявили такие бактерии, как Vibrio vulnificus и Vibrio parahaemolyticus.

Ученый заявил, что воздействие таких бактерий на организм может быть катастрофическим. «Люди заражаются этим патогеном и в итоге могут потерять конечности», — заявил Ютла.

Ранее компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты Atlas V, которая должна была вывести на околоземную орбиту секретный космический аппарат NROL-107 Silent Barker. Пуск отложили из соображений безопасности из-за тропического шторма «Идалия».

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    Нина Ташевская
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