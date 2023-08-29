Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:46, 29 августа 2023Наука и техника

США отменили секретный запуск ракеты с российским двигателем

NSF: в США отменили запуск ракеты Atlas V с российским двигателем РД-180

Фото: Joshua Conti / Globallookpress.com

Компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты Atlas V с российским двигателем РД-180, которая должна была вывести на околоземную орбиту секретный космический аппарат NROL-107 Silent Barker в интересах Национального разведывательного управления и Космических сил США. Об этом сообщает NSF.

В ULA отметили, что пуск отложен «из соображений безопасности персонала, важной полезной нагрузки и приближающегося тропического шторма Идалия».

Издание пишет, что спутник «предоставит возможность искать, обнаруживать и отслеживать объекты с помощью космического датчика», то есть позволит наблюдать за деятельностью других космических аппаратов на геостационарной орбите.

Материалы по теме:
Трудности перевоза Как США пытались отказаться от российских ракетных двигателей
Трудности перевозаКак США пытались отказаться от российских ракетных двигателей
30 октября 2014
Дайте только подрасти Американские корпорации разработают замену российским двигателям
Дайте только подрастиАмериканские корпорации разработают замену российским двигателям
7 ноября 2014

NSF напоминает, что отложенный пуск стал бы 98-м в истории Atlas V и последним, совершенным ею в интересах Национального разведывательного управления.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Джон Тиммер заметил, что последний запуск средней ракеты Antares, на первой ступени которой установлена пара двигателей РД-181 российского производства, означает конец когда-то прекрасного примера сотрудничества России и США в космонавтике.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун»

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

    Российские войска отбили три атаки ВСУ на одном направлении

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    США отменили секретный запуск ракеты с российским двигателем

    Курс доллара поднялся до 96 рублей

    Вероятность прихода бабьего лета в Москву оценили

    Еще одна российская компания заморозила цены на ноутбуки и смартфоны

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Дроздов прокомментировал слухи о госпитализации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости