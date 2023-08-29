США отменили секретный запуск ракеты с российским двигателем

NSF: в США отменили запуск ракеты Atlas V с российским двигателем РД-180

Компания United Launch Alliance (ULA) отменила запуск тяжелой ракеты Atlas V с российским двигателем РД-180, которая должна была вывести на околоземную орбиту секретный космический аппарат NROL-107 Silent Barker в интересах Национального разведывательного управления и Космических сил США. Об этом сообщает NSF.

В ULA отметили, что пуск отложен «из соображений безопасности персонала, важной полезной нагрузки и приближающегося тропического шторма Идалия».

Издание пишет, что спутник «предоставит возможность искать, обнаруживать и отслеживать объекты с помощью космического датчика», то есть позволит наблюдать за деятельностью других космических аппаратов на геостационарной орбите.

NSF напоминает, что отложенный пуск стал бы 98-м в истории Atlas V и последним, совершенным ею в интересах Национального разведывательного управления.

Ранее обозреватель американского издания ArsTechnica Джон Тиммер заметил, что последний запуск средней ракеты Antares, на первой ступени которой установлена пара двигателей РД-181 российского производства, означает конец когда-то прекрасного примера сотрудничества России и США в космонавтике.