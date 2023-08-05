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08:03, 5 августа 2023Наука и техника

В США констатировали конец примера когда-то прекрасного сотрудничества с Россией

ArsTechnica: наступил конец когда-то прекрасного сотрудничества США с Россией

Фото: NASA / Bill Ingalls / Reuters

Последний запуск средней ракеты Antares, на первой ступени которой установлена пара двигателей РД-181 российского производства, означает конец когда-то прекрасного примера сотрудничества России и США в космонавтике, констатирует обозреватель американского издания ArsTechnica Джон Тиммер.

Автор отмечает, что сотрудничество Москвы и Вашингтона началось с окончанием Холодной войны. По его мнению, в этом были заинтересованы обе стороны: российская космическая отрасль нуждалась в финансовых средствах, тогда как американская — в дешевых и надежных ракетных технологиях, а также опыте в долгосрочных пилотируемых полетах.

Тиммер напоминает, что в настоящее время Соединенные Штаты располагают еще одной ракетой, использующей двигатели российского производства — Atlas V с РД-180.

«Но трудно представить, чтобы какая-либо американская компания делала ставку на возможность запуска чего-либо из России в будущем. Отчасти это связано с тем, что трудно представить, чтобы страна изменилась настолько, чтобы избежать санкций, не говоря уже о том, чтобы снова стать надежным партнером. Но в этом тоже нет необходимости», — пишет обозреватель.

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По его мнению, сегодня американскими компаниями создаются новые двигатели, которые избавят США от необходимости в российском оборудовании.

Ракета Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала к Международной космической станции 2 августа с космодрома Уоллопс в американском штате Вирджиния.

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    Иван Потапов
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