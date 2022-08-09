Northrop Grumman заменит российские РД-181 на американские

Компания Northrop Grumman заменит российские двигатели РД-181 на ракете Antares

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman заменит двигатели РД-181 российского производства на ракете Antares. Об этом сообщает SpaceNews.

Замена будет производиться в рамках модернизации первой ступени носителя. Разработка нового силового агрегата ведется американской компанией Firefly Aerospace. Ожидается, что первая ступень обновленной ракеты получит семь двигателей Miranda, а модернизированная ракета будет называться Antares 330.

С новыми силловыми агрегатами грузоподъемность носителя увеличится с 8100 килограммов до 10 500 килограммов.

Разработку носителя планируется завершить в 2024 году. До этого времени для запуска грузового космического корабля Cygnus в Northrop Grumman будут использовать оставшиеся Antares, а также носитель SpaceX Falcon 9.

В марте SpaceNews написало, что в Northrop Grumman допустили, что запуск космического корабля Cygnus к Международной космической станции (МКС) может произойти на ракете, отличной от носителя Antares, использующего российский двигатель РД-181.

В том же месяце в колонке для «Известий» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец написал, что Россия отказалась поставлять США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, запускающей грузовой космический корабль Cygnus к МКС.