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Россия отказалась поставлять США 12 двигателей РД-181

«Роскосмос»: Россия не будет поставлять США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия отказалась поставлять США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, запускающей грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции (МКС), пишет в колонке для «Известий» руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

Автор напомнил, что санкции, введенные Роскосмосом в отношении США, предполагают отказ в поставках новых и обслуживании уже переданных ракетных двигателей РД-180.

«Также Россия не будет поставлять компании Orbital Sciences (в составе компании Orbital ATK поглощена корпорацией Northrop Grumman — прим. «Ленты.ру») 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares. Всего с 2015 года в США было отправлено 26 таких двигателей, из которых в распоряжении американской стороны осталось четыре. Их техническое обслуживание нами тоже не будет производиться», — отметил Струговец.

Он добавил, что «не будет создан по заказу Вашингтона модернизированный двигатель РД-181М для увеличения грузоподъемности ракеты Antares».

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В марте Рогозин заявил, что на госкорпорация пересмотрит приоритеты и сконцентрируется на достижении полной импортонезависимости в космическом приборостроении. Об этом руководитель «Роскосмоса» сообщил после санкций, введенных США и ЕС в отношении России из-за спецоперации на Донбассе.

В феврале исполнительный директор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сказал, что возглавляемое им предприятие использует РД-180 уже много лет и не зависит от «Роскосмоса» в отношении технических вспомогательных услуг.

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Иван Потапов
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