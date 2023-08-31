Зять известного секс-вечеринками короля Швеции опроверг скандальные слухи

Муж шведской принцессы Виктории опроверг слухи об измене и скором разводе

Зять короля Швеции принц Даниэль опроверг слухи об измене и скором разводе с принцессой Викторией. Об этом пишет Tatler.

Принц Даниэль женат на крон-принцессе Виктории — дочери короля Швеции Карла XVI Густава, имя которого связывают со скандальными секс-вечеринками. Спекуляции о том, что Даниэль также изменял жене, не утихли даже после официального опровержения, с которым в феврале 2022 года выступил Королевский двор Швеции.

В интервью, которое муж будущей королевы дал телеканалу SVT, он вновь коснулся этой проблемы и посетовал, что «ложные и злонамеренные» слухи негативно повлияли на жизнь его семьи.

Многие друзья из Швеции и из других стран писали и звонили мне из-за этих сообщений. Все дошло до точки, когда мы не смогли это больше выносить. Не думаю, что найдется хоть один здравый человек, который верит в эти домыслы

Принц Даниэль

Даниэль не имеет знатного происхождения и до свадьбы с принцессой Викторией владел тренажерным залом. Пара воспитывает двоих детей: 11-летнюю принцессу Эстель и семилетнего принца Оскара.

Ранее сообщалось, что бывшая работница отеля из Израиля назвала себя принцессой Марокко. По ее словам, она незаконнорожденная дочь покойного короля Марокко Хассана II.