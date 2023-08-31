Разработан способ дезинфекции операционных при помощи электрического поля

IScience: создан способ дезинфекции операционных при помощи электрического поля

Ученые из Кардиффского университета (Великобритания) разработали способ дезинфекции операционных при помощи электрического поля. Согласно исследованию, опубликованному в журнале iScience, новый метод способен предотвратить до 99 процентов аэрозольного распространения вирусов во время хирургических процедур.

Респираторные инфекции могут распространяться при физическом контакте, но чаще всего — через рассеивание аэрозолей от инфицированного человека, которое происходит при разговоре, дыхании, кашле и чихании. Также вирусы из аэрозолей могут распространяться во время хирургических процедур. Чтобы с этим бороться, медики рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, социальное дистанцирование и изоляцию инфицированных пациентов.

Все эти меры могут уменьшить распространение инфекций, но они не уничтожают вирус напрямую. В больницах чаще всего применяют воздушные фильтры, ультрафиолетовое излучение и другие методы, но они также имеют свои недостатки и ограничения.

Теперь авторы сосредоточились на цели создать такую защиту, которая будет улавливать и инактивировать вирусные частицы из аэрозолей. Для этого они решили использовать электрическое поле, которое собирает частицы из аэрозольной дисперсии. Подход протестировали как на вирусах с оболочкой (таких как SARS-CoV2, вызывающий COVID-19), так и на вирусах без оболочки (аденовирус или норовирус). Команда заключила, что электростатическое поле инактивировало вирусы с эффективностью до 99 процентов.