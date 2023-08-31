Минпросвещения поставило точку в вопросе полного дистанта в России
Минпросвещения исключило возможность полностью дистанционного образования в РФ
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране нет и никогда не будет полностью дистанционного образования, тем самым поставив точку в этом вопросе. Его цитирует ТАСС.
По словам главы ведомства, при таком онлайн-формате обучения нет системы воспитания, общения с учителями и сверстниками. «Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», — считает он.
Кравцов отметил, что большинство родителей, чьи дети были на семейном или дистанционном обучении, сами обратно возвращают их в школы.
Ранее стало известно, что за золотую и серебряную медали, которые выпускники получат по окончании школы, к Единому государственному экзамену будут дополнительно начисляться баллы.