Минпросвещения поставило точку в вопросе полного дистанта в России

Минпросвещения исключило возможность полностью дистанционного образования в РФ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что в стране нет и никогда не будет полностью дистанционного образования, тем самым поставив точку в этом вопросе. Его цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, при таком онлайн-формате обучения нет системы воспитания, общения с учителями и сверстниками. «Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении», — считает он.

Кравцов отметил, что большинство родителей, чьи дети были на семейном или дистанционном обучении, сами обратно возвращают их в школы.

Ранее стало известно, что за золотую и серебряную медали, которые выпускники получат по окончании школы, к Единому государственному экзамену будут дополнительно начисляться баллы.