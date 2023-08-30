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10:16, 30 августа 2023Россия

В Минпросвещения назвали число допбаллов к ЕГЭ за золотую и серебряную медали

Глава Минпросвещения: за золотую и серебряную медали к ЕГЭ начислят 5 и 3 балла

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

За золотую и серебряную медали, которые выпускники получат по окончании школы, к Единому государственнному экзамену (ЕГЭ) будут дополнительно начисляться баллы. Их число назвал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сегодня мы договорились с Минобрнауки, что за золотую медаль это могут быть дополнительные пять баллов к ЕГЭ, а за серебряную медаль — до трех баллов», — сказал министр.

4 августа президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном трудовом воспитании школьников. Он, в частности, включает возвращение серебряных медалей в школы и переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины».

Сейчас школьникам в России вручают единую золотую медаль «За особые успехи в учении». До 2014 года в образовательных учреждениях отличившимся ученикам вручали и серебряные, и золотые медали.

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    Анастасия Шейкина
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