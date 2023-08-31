Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 31 августа 2023Россия

Кремль переадресовал в Минпросвещения вопрос об изменениях в ЕГЭ по литературе

Песков переадресовал в Минпросвещения вопрос об изменениях в ЕГЭ по литературе

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Кремль не комментирует вопрос об изменении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе. Это прерогатива Минпросвещения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это прерогатива Минпросвещения, это должны определять специалисты, которые работают в сфере образования. Поэтому нужно вопросы туда обращать», — переадресовал запрос официальный представитель Кремля.

Изменения в ЕГЭ по литературе начали обсуждать после того, как 25 августа на сайте Федерального института педагогических измерений были опубликованы демонстрационные варианты экзамена, где изменили список литературы, необходимый для изучения к экзамену. Если раньше список открывался «Словом о полку Игореве», за котором следовали «Недоросль» Дениса Фонвизина и «Светлана» Василия Жуковского, то теперь он начинается с «Грозы» Островского, написанного во второй половине XIX века.

После того как депутаты Госдумы направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову и призвали разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ убрали отечественных классиков, в том числе Александра Пушкина, Минпросвещения заявило, что информация об исключении произведений писателей и поэта золотого века не соответствует действительности.

При написании экзамена выпускникам все равно придется обратиться к произведениям, изучаемым с 5-го по 9-й класс, пояснили в Рособрнадзоре. Так, вспомнить Александра Пушкина, Михаила Лермонтова или других авторов нужно будет в задании 10, где предлагается сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и в задании 11, которое подразумевает написание сочинения на примере произведений предложенных на выбор авторов.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала из-за его связей с СССР

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    На Украине показали процесс отлавливания уклонистов с помощью дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости