Рособрнадзор объяснил изменение ЕГЭ по литературе

Рособрнадзор: ЕГЭ по литературе изменено из-за обновления программ образования

Программа Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе изменилась, так как его составители учли утвержденные Минпросвещения федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и образовательные программы. Об этом, объясняя изменения, сообщил в Telegram-канал Рособрнадзора.

Изменения в ЕГЭ по литературе начали обсуждать после того, как 25 августа на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) были опубликованы демонстрационные варианты экзамена. Из списка произведений, необходимых для ЕГЭ по литературе, убрали русских классиков. Помимо этого, туда добавили роман Евгения Замятина «Мы», «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Доктора Живаго» Бориса Пастернака, а также некоторые произведения о Великой Отечественной войны.

«Эти документы [новые образовательные стандарты] построены таким образом, что в 5-9 классах акцент сделан на изучении классической литературы, написанной до середины XIX в., где изучаются произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков. В 10-11 классах изучается литература второй половины XIX — начала XXI века», — сообщили в федеральной службе по надзору в сфере образования.

Подобное разделение отражено в ОГЭ и ЕГЭ — там в перечне проверяемых элементов содержания перечислены только те авторы и их произведения, которые впервые были изучены на уровне образования — с 5 по 9 или с 10 по 11 классы. Рособрнадзор указал на охват программой ЕГЭ всех значимых эпох и произведений, которые внесли вклад в русскую литературу.

Из проекта демонстрационного варианта ЕГЭ по литературе следует, что при написании экзамена выпускникам все равно придется обратиться к произведениям, изучаемым с 5 по 9 класс, обратили внимание в Рособрнадзоре. Так, вспомнить Александра Пушкина, Михала Лермонтова или Николая Карамзина нужно будет в задании 10, где нужно сопоставить стихотворные произведения разных периодов, и в задании 11, которое подразумевает написание сочинения на примере произведений, предложенных на выбор авторов.

«Таким образом, более 54% от максимального балла участники ЕГЭ могут получить за выполнение заданий на основе русской классической литературы первой половины XIX века», — подытожили в федеральной службе.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы направили запрос министру просвещения Сергею Кравцову и призвали разобраться, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков, в том числе Александра Пушкина.