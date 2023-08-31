Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:28, 31 августа 2023Мир

Хорватия займется портами для экспорта зерна с Украины

Глава МИД Хорватии: страна увеличит мощности портов для экспорта зерна с Украины

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Хорватия займется увеличением мощностей портов для экспорта зерна с Украины, заявил глава МИД балканской страны Гордан Грлич Радман. Его слова приводит РИА Новости.

«Хорватия предлагает свои порты в этой связи (...) Риеку, Сплит, Плоче, и, конечно же, Вуковар на Дунае. В настоящее время мы работаем над увеличением наших мощностей», — сказал глава ведомства.

Ранее в МИД России напомнили о небезопасном статусе идущих на Украину судов. После завершения черноморской инициативы все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    В Приморье разрушительный паводок, вода смывает дома, мосты и людей. Регион ждет новый тайфун

    В России запретят сжигать солому

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Прихожанку российского храма задержали за похищение мощей Николая Чудотворца

    Россияне оценили дефицит автозапчастей

    В части российского региона ввели режим ЧС из-за взрыва газа

    В Минкульте раскритиковали «Барби» и «Оппенгеймера»

    Китай и Таиланд проведут совместные учения

    В США высказались об истоке конфликта на Украине

    В Госдуме оценили идею сделать 1 сентября выходным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости