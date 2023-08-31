Хорватия займется портами для экспорта зерна с Украины

Глава МИД Хорватии: страна увеличит мощности портов для экспорта зерна с Украины

Хорватия займется увеличением мощностей портов для экспорта зерна с Украины, заявил глава МИД балканской страны Гордан Грлич Радман. Его слова приводит РИА Новости.

«Хорватия предлагает свои порты в этой связи (...) Риеку, Сплит, Плоче, и, конечно же, Вуковар на Дунае. В настоящее время мы работаем над увеличением наших мощностей», — сказал глава ведомства.

Ранее в МИД России напомнили о небезопасном статусе идущих на Украину судов. После завершения черноморской инициативы все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, заявил глава ведомства Сергей Лавров.