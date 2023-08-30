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17:39, 30 августа 2023Мир

В МИД напомнили о небезопасном статусе идущих на Украину судов

МИД: Лавров укажет Турции на небезопасный статус идущих на Украину судов

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров намерен указать турецкому коллеге Хакану Фидану на то, что Москва по-прежнему считает все идущие на Украину суда потенциальными перевозчиками военных грузов, чем и обусловлен их небезопасный статус. Об этом говорится в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства по случаю будущей встречи двух дипломатов.

«Будет обсуждена ситуация, сложившаяся после прекращения 18 июля действия "Черноморской инициативы" по вывозу зерна из украинских портов. Вновь доведем до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля, в соответствии с которой после завершения "сделки" все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на предстоящих переговорах с 31 августа по 1 сентября Лавров и Фидан обсудят зерновую сделку. «Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически», — отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    Виктория Кондратьева
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