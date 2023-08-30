Захарова раскрыла темы обсуждения на переговорах глав МИД России и Турции

Захарова: российский министр Лавров и глава МИД Турции обсудят зерновую сделку

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан на предстоящих переговорах с 31 августа по 1 сентября обсудят зерновую сделку. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если речь идет о соглашении, в котором участвует Россия, то без России оно работать не может. Это невозможно физически», — подчеркнула дипломат.

Ранее в МИД заявили, что обсуждать вопрос зерновой сделки можно только на российских условиях, которые ранее озвучил президент России Владимир Путин. «Вопрос зерновой сделки может обсуждаться исключительно на условиях, озвученных ранее президентом РФ», — сказал собеседник агентства.