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06:01, 31 августа 2023Среда обитания

Успех Европы в отказе от вреднейшего для планеты топлива оценили

Ember Climate: зависимость Европы от ископаемого топлива снизилась на 17 %

Фото: ako photography / Shutterstock / Fotodom

Зависимость стран Евросоюза (ЕС) от ископаемого топлива, которое считается самым вредным для планеты, резко снизилась — в первой половине 2023 года выработка электроэнергии из угля, нефти и газа сократилась на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Успех государств блока оценили аналитики некоммерческой организации Ember Climate в своем докладе.

Всего за этот период путем переработки ископаемого топлива страны ЕС получили 410 тераватт-часов электроэнергии, или 33 процента от общего объема — это рекордно низкий показатель все время наблюдения (с 2000 года).

Специалисты считают, что во многом такая динамика обусловлена сокращением использования угля. В докладе отмечается, что выработка электроэнергии на угольных станциях «ошеломляюще» снизилась — на 23 процента. При этом доля этого энергоносителя в балансе сократилась до 10 процентов.

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Использование безопасного для планеты топлива, наоборот, увеличилось. Так, доля энергии от солнечных электростанций выросла на 13 процентов, от ветряных — на 5 процентов, а от гидроэлектростанций — на 11 процентов. Доля атомной энергии в энергобалансе снизилась на 4 процента, но во второй половине года специалисты прогнозируют рост показателя.

По данным Ember Climate, национальные рекорды по доле возобновляемых источников в общем объеме выработки электроэнергии установили сразу 17 стран. Наибольших успехов достигли Дания и Португалия — в этих государствах показатель впервые достиг 75 процентов.

Ранее специалисты подсчитали, что замена российских нефти и газа и полный переход на безопасные для планеты источники энергии потребует от ЕС дополнительных ежегодных вложений в размере 700 миллиардов евро. Прогнозируемая сумма значительно выше той, что менее двух лет назад предлагала глава Евркомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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    Нина Ташевская
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