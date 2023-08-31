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18:59, 31 августа 2023Мир

Боррель предупредил о необходимости подготовки к расширению ЕС

Боррель: ЕС должен быть готов к вступлению десяти новых стран

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил о необходимости быть готовыми к расширению ЕС. По оценкам политика, в объединение может вступить десять новых стран, сообщает ТАСС.

«Евросоюз должен готовиться к новому расширению, которое приведет к вступлению десяти новых государств. Нужно обдумать временные рамки их приема», — отметил Боррель.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил о возможном расширении ЕС к 2030 году на открытии XVIII Международного стратегического форума в Словении.

Соответствующее заявление Мишеля было адресовано представителям Албании, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Черногории. На данный момент эти страны являются наиболее возможными кандидатами на вступление в объединение.

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    Максим Габриелян
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