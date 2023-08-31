Бывшего российского священника приговорили к колонии за фейки об армии

В Петербурге суд приговорил экс-священника Курмоярова к 3 годам за фейки о ВС РФ

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего священника Иоанна Курмоярова к трем годам колонии общего режима по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ему также запретили размещать публикации в интернете в течение двух лет. Курмояров свою вину признал и раскаялся.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило для бывшего петербургского священника семь лет колонии общего режима, а также запрет заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

Курмоярова задержали в Петербурге 7 июня 2022 года, а 8 июня того же года арестовали. По данным Baza, дело возбудили из-за опубликованного в марте 2022 года видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором обсуждалась специальная военная операция на Украине. Ранее священник также критиковал храм ВС России в подмосковном парке «Патриот», за что был отстранен от служения на два месяца.