Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на запорожском направлении

За минувшие сутки российские войска отразили пять атак противника на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области, уточнил он.

Также в районе города Орехова поражен склад боеприпасов 47-й механизированной бригады ВСУ.

Суточные потери украинских войск на указанном участке линии боевого соприкосновения составили до 85 человек. Помимо этого, была уничтожена пусковая установка чешской РСЗО Vampire, артиллерийская система М777 производства США и три гаубицы Д-30.

31 августа Минобороны сообщило об уничтожении украинского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Цель была поражена в районе Славянска в Донецкой народной республике.