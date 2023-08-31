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14:11, 31 августа 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении украинского ЗРК С-200

Минобороны: в районе Славянска в ДНР уничтожен украинский ЗРК С-200
СюжетМинобороны:

Архивное фото: Министерство обороны / РИА Новости

Российские военные уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что цель была поражена в районе Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Поразить ЗРК удалось оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил (ВС) России.

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Помимо этого, в районе Угледара и Селидово в ДНР российские военнослужащие поразили пункт управления 72-й механизированной бригады и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ. О потерях противника оборонное ведомство не сообщило.

Ранее Минобороны впервые заявило о поражении средствами противовоздушной обороны противокорабельной ракеты «Нептун» — украинской крылатой ракеты, которая предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов.

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    Анастасия Шейкина
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