Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун»

Минобороны: средства ПВО перехватили противокорабельную ракету ВСУ «Нептун»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) впервые перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

О перехвате ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) такого типа оборонное ведомство сообщило впервые. Не уточнялось, где конкретно была перехвачена ракета. Помимо этого, средства ПВО перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM.

Минобороны также сообщило об уничтожении 27 беспилотников ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.

Ракеты «Нептун» фигурировали в сводке российского ведомства один раз. В октябре 2022 года министерство отчитывалось о поражении цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились и хранились головные части для украинских противокорабельных ракет.

«Нептун» — украинская крылатая ракета, которая предназначена для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов. Она разработана на основе советской ракеты Х-35 — «Нептун» отличается от них большей дальностью, размером и системой управления.