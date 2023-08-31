Азербайджан выразил протест Франции из-за гуманитарного груза для Карабаха

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции из-за гумпомощи для Карабаха

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту протеста послу Франции в Баку Анн Буайон в связи с отправкой гуманитарного груза в Нагорный Карабах. Об этом сообщает агентство Report.

В МИД сообщили, что послу была вручена нота протеста в связи с отправкой транспортных средств «под видом "гуманитарного груза"» в направлении пограничного пункта пропуска «Лачин» в сопровождении нескольких французских руководящих лиц, включая мэра Парижа Анн Идальго.

Баку также осудил «провокационные заявления против Азербайджана», которые были озвучены французами.