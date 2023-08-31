Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:16, 31 августа 2023Бывший СССР

Азербайджан выразил протест Франции из-за гуманитарного груза для Карабаха

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции из-за гумпомощи для Карабаха

Фото: Emrah Gurel / AP Photo

Министерство иностранных дел Азербайджана вручило ноту протеста послу Франции в Баку Анн Буайон в связи с отправкой гуманитарного груза в Нагорный Карабах. Об этом сообщает агентство Report.

В МИД сообщили, что послу была вручена нота протеста в связи с отправкой транспортных средств «под видом "гуманитарного груза"» в направлении пограничного пункта пропуска «Лачин» в сопровождении нескольких французских руководящих лиц, включая мэра Парижа Анн Идальго.

Баку также осудил «провокационные заявления против Азербайджана», которые были озвучены французами.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ, МВД и Росгвардия разгромили группу украинских диверсантов под Брянском

    Польша решила заработать на санкциях против России

    Россиянам представили способ примерить одежду без похода в магазин

    В Госдуме заявили о попытках иноагентов дискредитировать новый учебник истории

    Азербайджан выразил протест Франции из-за гуманитарного груза для Карабаха

    Изъятый ФСБ у разгромленной украинской ДРГ арсенал попал на видео

    Из-за ограничений в аэропортах Москвы 45 рейсов ушли на другие аэродромы

    Стали известны подробности проникновения диверсантов в Брянскую область

    На Пугачеву подали в суд из-за долгов по тайной даче

    В Еврокомиссии назвали условие ускоренного вступления Украины в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости