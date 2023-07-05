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11:21, 5 июля 2023Бывший СССР

Президент Азербайджана обвинил Францию в поддержке армянского сепаратизма

Президент Азербайджана Алиев обвинил Францию в поддержке армян в Нагорном Карабахе

Фото: Fred Dufour / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Нагорном Карабахе. Слова политика передает РИА Новости.

«Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран», — сказал Алиев.

По его словам, Париж поддерживает армян, используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и «колониальную политику ориентализма».

Также президент заявил, что во Франции распространяется расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, ненавистнические высказывания звучат от чиновников и парламентариев.

Алиев подчеркнул, что извинения перед миллионами людей, которых колонизировали предшественники президента Франции Эммануэля Макрона, помогут стране преодолеть последствия кризиса, в котором она оказалась после инцидента с алжирским подростком.

Ранее президент Азербайджана заявил, что Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность. По его словам, современные международные организации не оправдывают ожиданий человечества.

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    Алевтина Запольская
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