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10:28, 5 июля 2023Бывший СССР

Президент Азербайджана назвал Совбез ООН пережитком прошлого

Президент Азербайджана Алиев заявил, что Совбез ООН не отражает нынешнюю реальность

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости провести серьезные реформы в Организации Объединенных Наций (ООН). Слова главы государства передает «Интерфакс».

«Совет Безопасности ООН является пережитком прошлого и не отражает нынешнюю реальность», — сказал Алиев, добавив, что сегодня международные организации не оправдывают ожиданий человечества.

Он подчеркнул, что страны, которые занимают пост председателя Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и Африканского союза, должны получить свои места в Совбезе ООН на ротационной основе с правом вето.

Ранее в ООН назвали эффективной зерновую сделку между организацией, Россией, Украиной и Турцией, а также призвали к ее продлению. При этом Министерство иностранных дел России указывает на нежелание продлевать ее после 17 июля.

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    Алевтина Запольская
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