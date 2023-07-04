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17:05, 4 июля 2023Мир

В ООН прокомментировали нежелание МИД России продлить зерновую сделку

В ООН сочли зерновую сделку с Россией и Украиной достаточно эффективной

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Сторонам уже удалось достичь многого в рамках зерновой сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией, поэтому в организации выступают за ее продление. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

При этом МИД России сомневается в эффективности сделки и указывает на нежелание продлевать ее после 17 июля. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что целью зерновой сделки было оказание помощи нуждающимся странам, но она превратилась в «коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркивал, что Киев не собирается идти на уступки России ради сохранения зерновой сделки, в том числе в том, что касается работы зернового коридора.

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