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16:07, 4 июля 2023Мир

МИД России заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

МИД России: в текущих условиях нет оснований для продления зерновой сделки после 17 июля

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В текущих условиях при нынешней позиции Запада и молчании ООН нет оснований для продления зерновой сделки после 17 июля. Об их отсутствии сообщается в заявлении на сайте МИД России.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что целью зерновой сделки было оказание помощи нуждающимся странам, но она превратилась в «коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны». В министерстве добавили, что «результатами» усилий ООН стали сюжеты с подрывом аммиакопровода ТольяттиОдесса и безвозмездными поставками российских минеральных удобрений беднейшим странам.

«Руководство ООН тем не менее хранит молчание по обоим этим неудобным сюжетам. На Западе при этом публично заявляют о том, что никаких послаблений в рамках антироссийских санкций, в том числе для продовольствия и удобрений, быть не может», — говорится в заявлении МИД России.

Отмечается, что российская сторона прилагает необходимые усилия, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока сделки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежды на выполнение договоренностей по зерновой сделке почти отсутствуют.

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    Семен Александров
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