В Кремле заявили об отсутствии надежды на выполнение зерновой сделки

Песков: надежд на выполнение договоренностей по зерновой сделке до ее истечения не много

Надежды на выполнение договоренностей по зерновой сделке почти отсутствуют. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Пока мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Еще есть какое-то время до истечения срока, но надежд не так много», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность продления зерновой сделки. По его словам, поводы к возобновлению соглашения отсутствуют, поскольку в части украинского зерна она давно стала коммерческой.

20 июня замглавы российского дипломатического ведомства Сергей Вершинин назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки. Он заверил, что Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля было «временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются».