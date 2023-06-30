Министр иностранных дел Лавров заявил об отсутствии доводов к продлению зерновой сделки

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность продления зерновой сделки. Об этом он высказался во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой Черноморской инициативы», — заявил он.

По его словам, поводы к возобновлению соглашения отсутствуют, поскольку в части украинского зерна она давно стала коммерческой.

Ранее стало известно, что возможность выхода России из зерновой сделки с Турцией, Украиной и ООН остается весьма высокой, хотя диалог по данному вопросу продолжается. Отмечается, что сейчас Турция и ООН ведут переговоры с Россией.