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11:40, 30 июня 2023Мир

Лавров прокомментировал возможность продления зерновой сделки

Министр иностранных дел Лавров заявил об отсутствии доводов к продлению зерновой сделки

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал возможность продления зерновой сделки. Об этом он высказался во время брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действия этой Черноморской инициативы», — заявил он.

По его словам, поводы к возобновлению соглашения отсутствуют, поскольку в части украинского зерна она давно стала коммерческой.

Ранее стало известно, что возможность выхода России из зерновой сделки с Турцией, Украиной и ООН остается весьма высокой, хотя диалог по данному вопросу продолжается. Отмечается, что сейчас Турция и ООН ведут переговоры с Россией.

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    Виктория Кондратьева
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