Стало известно о возможном выходе России из зерновой сделки

Участник переговоров в Турции заявил, что Россия может выйти из зерновой сделки

Возможность выхода России из зерновой сделки с Турцией, Украиной и ООН остается весьма высокой, хотя переговоры продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника переговоров.

Он заявил, что сейчас Турция и ООН ведут переговоры с Россией. Тем не менее пока что «радующих новостей нет», Россия может выйти из идущих переговоров.

По словам собеседника агентства, Москва предупредила представителей других сторон сделки, что «дальнейшие негативные процессы в зерновой сделке» приведут к росту цен на продовольствие и проблемам в нуждающихся странах.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил об отсутствии предпосылок для очередного продления зерновой сделки. По его словам, западные партнеры не выполнили требований России, заложенных в основе ее исполнения.

Позже министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем зерновую сделку. Также стороны обсудили оказание гуманитарной помощи Сирии.