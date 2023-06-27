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18:33, 27 июня 2023Мир

Глава МИД Турции обсудил с генсеком ООН зерновую сделку

Глава МИД Турции Фидан обсудил с генсеком ООН Гутерришем зерновую сделку

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем зерновую сделку, пишет TRT Haber.

Отмечается, что стороны также обсудили оказание гуманитарной помощи Сирии.

Ранее Гутерриш обсудил реализацию зерновой сделки с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны согласились с важностью черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для очередного продления зерновой сделки, поскольку западные партнеры не выполнили требований России, заложенных в основе ее исполнения.

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    Варвара Кошечкина
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