Блинкен и генсек ООН осудили нежелание России продлить зерновую сделку

Блинкен провел переговоры с генсеком ООН из-за отказа России продлить зерновую сделку

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел я генсеком ООН Антониу Гутерришем телефонные переговоры, темой которых стал отказ России продлить зерновую сделку до крайнего срока 17 июля. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

«Секретарь Блинкен и генеральный секретарь Гутерриш согласились с важностью черноморской зерновой инициативы для глобальной продовольственной безопасности и неблагоприятным воздействием его приостановки на импортеров продовольствия, особенно в развивающихся странах», — указали в Госдепе США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для продления зерновой сделки. По его словам, западные партнеры не выполнили требований России, которые были заложены в основе исполнения зерновой сделки.