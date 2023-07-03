Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:38, 3 июля 2023Бывший СССР

Украина отказалась уступать России ради сохранения зерновой сделки

Глава МИД Украины Кулеба: мы не пойдем на уступки России ради сохранения зерновой сделки

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки России ради сохранения зерновой сделки. Его слова в эфире телеканала «1+1» передает РБК.

«Мы не должны идти ни на какие уступки России, чтобы сохранить зерновой коридор», — заявил Кулеба. По его мнению, «придерживаться своих обязательств» должна именно Москва.

В частности, речь шла о том, чтобы ЕС разрешил Россельхозбанку (РСХБ), который находится под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT. Кулеба назвал это «историей с бородой», и указал на предыдущие попытки реализовать такой план, которые «ничем не закончились». Он также напомнил, что при принятии такого решения Киев «будет реагировать очень жестко».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежды на выполнение договоренностей по зерновой сделке почти отсутствуют. Похожее мнение высказывал и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, поводы к возобновлению соглашения отсутствуют, поскольку в части украинского зерна она давно стала коммерческой.

До этого выход страны из зерновой сделки допустил и президент России Владимир Путин. По его словам, Москву «в очередной раз обманули», используя зерновые коридоры в том числе для запуска морских беспилотников. Он указал, что Россия участвует в инициативе лишь ради дружественных стран Африки и Латинской Америки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заступился за Саакашвили. Послу Грузии на Украине предписали покинуть страну в течение 48 часов

    Отголоски азербайджанского землетрясения почувствовали в Дагестане

    Украина отказалась уступать России ради сохранения зерновой сделки

    Форвард «Вашингтона» назвал самую большую трудность для россиян в НХЛ

    Пожар в здании фабрики в Подмосковье увеличился до тысячи квадратов

    В Баку произошло землетрясение

    Командира ВСУ уличили в присвоении пяти миллионов гривен

    Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер в больнице от полученных ран

    Бывший барабанщик группы «Кино» возглавил петербургский университет

    В Крыму отреагировали на признание британскими лордами полуострова российским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости