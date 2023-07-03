Украина отказалась уступать России ради сохранения зерновой сделки

Глава МИД Украины Кулеба: мы не пойдем на уступки России ради сохранения зерновой сделки

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не пойдет на уступки России ради сохранения зерновой сделки. Его слова в эфире телеканала «1+1» передает РБК.

«Мы не должны идти ни на какие уступки России, чтобы сохранить зерновой коридор», — заявил Кулеба. По его мнению, «придерживаться своих обязательств» должна именно Москва.

В частности, речь шла о том, чтобы ЕС разрешил Россельхозбанку (РСХБ), который находится под санкциями, создать дочернюю компанию, которую можно подключить к международной системе переводов SWIFT. Кулеба назвал это «историей с бородой», и указал на предыдущие попытки реализовать такой план, которые «ничем не закончились». Он также напомнил, что при принятии такого решения Киев «будет реагировать очень жестко».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надежды на выполнение договоренностей по зерновой сделке почти отсутствуют. Похожее мнение высказывал и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, поводы к возобновлению соглашения отсутствуют, поскольку в части украинского зерна она давно стала коммерческой.

До этого выход страны из зерновой сделки допустил и президент России Владимир Путин. По его словам, Москву «в очередной раз обманули», используя зерновые коридоры в том числе для запуска морских беспилотников. Он указал, что Россия участвует в инициативе лишь ради дружественных стран Африки и Латинской Америки.