В части российского региона ввели режим ЧС из-за взрыва газа

В Ишимбайском районе Башкирии из-за взрыва бытового газа ввели режим ЧС

В Ишимбайском районе Башкирии из-за взрыва бытового газа в квартире ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в четверг, 31 августа, сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

Зона ЧС определена в границах по периметру трех метров от жилого здания. Для местных жителей развернут пункт временного размещения в гостинице «Заря», организовано первоочередное жизнеобеспечение, граждан обеспечивают горячим питанием.

Сам инцидент произошел 30 августа. В одной из квартир жилого двухподъездного многоквартирного дома произошел взрыв.

Пострадал один человек. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Также ударной волной повредило конструкцию дома. Возбуждено уголовное дело.