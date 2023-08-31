В цирке раскрыли подробности о состоянии упавшей с высоты российской гимнастки

Сотрудник цирка в Барнауле Бейсеков сообщил о травмах упавшей с высоты гимнастки

Воздушная гимнастка, которая сорвалась и упала с высоты в цирке «Крокус» в Барнауле, жива и находится в сознании. Об этом «Ленте.ру» сообщил сотрудник шапито Аслан Бейсеков.

«Еду сейчас из больницы, ее забрали, обследуют. Гимнастка жива, но не совсем здорова, у нее зафиксировали перелом руки и предварительно сотрясение», — рассказал он.

Бейсеков уточнил, что трюк, во время которого сорвалась девушка, выполнялся без страховки. «Дальше по номеру идет страховка, а эти трюки без страховки выполняются. Где-то запуталась и сорвалась. Такое бывает у воздушных гимнастов, не первый случай в цирковой деятельности», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее момент падения гимнастки попал на видео. Судя по кадрам, девушка потеряла равновесие во время исполнения трюков на ленте на высоте не менее трех метров. При падении гимнастка приземлилась на спину, ударившись головой.

Известно, что прокуратура Алтайского края намерена провести проверку соблюдения требований безопасности и охраны труда в цирке.

