Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 31 августа 2023Россия

Падение российской гимнастки с высоты на глазах у зрителей шоу попало на видео

В Барнауле гимнастка упала с высоты на глазах у посетителей цирка

В городе Барнаул Алтайского края гимнастка упала с высоты на глазах у посетителей цирка. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По сообщению надзорного органа, несчастный случай произошел прямо во время шоу. Видео момента падения россиянки публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что девушка потеряла равновесие во время исполнения трюков на ленте на высоте не менее трех метров. При падении гимнастка приземлилась на спину.

В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщает, что россиянка серьезно не пострадала и отделалась переломом руки и сотрясением.

Прокуратура Алтайского края намерена проконтролировать работу полиции, а также проведет проверку соблюдения требований безопасности и охраны труда в цирке.

Аналогичный инцидент произошел ранее в Свердловской области. Тогда гимнаст упал прямо на жесткий пол без матов.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Глава Башкирии оплатит похороны покончившего с собой военнослужащего

    Падение российской гимнастки с высоты на глазах у зрителей шоу попало на видео

    России предрекли новый рекорд по ипотеке

    Найден новый препарат против болезни Альцгеймера

    Пожилая петербурженка почти год проходила с зубным протезом в бронхах

    Российскую тяжелоатлетку-призерку ОИ дисквалифицировали на восемь лет за допинг

    Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости