Падение российской гимнастки с высоты на глазах у зрителей шоу попало на видео

В Барнауле гимнастка упала с высоты на глазах у посетителей цирка

В городе Барнаул Алтайского края гимнастка упала с высоты на глазах у посетителей цирка. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

По сообщению надзорного органа, несчастный случай произошел прямо во время шоу. Видео момента падения россиянки публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что девушка потеряла равновесие во время исполнения трюков на ленте на высоте не менее трех метров. При падении гимнастка приземлилась на спину.

В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщает, что россиянка серьезно не пострадала и отделалась переломом руки и сотрясением.

Прокуратура Алтайского края намерена проконтролировать работу полиции, а также проведет проверку соблюдения требований безопасности и охраны труда в цирке.

Аналогичный инцидент произошел ранее в Свердловской области. Тогда гимнаст упал прямо на жесткий пол без матов.