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14:06, 5 апреля 2023Россия

Появилось видео падения российского подростка с высоты в цирке

В сети появились кадры падения 15-летнего подростка с высоты в цирке Свердловской области

В сети появились кадры момента падения 15-летнего подростка-гимнаста с высоты в цирке Свердловской области на пол без матов. Их публикует Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, как ребенок делает трюки в воздухе и неожиданно падает. К мальчику подбегают, чтобы оказать ему помощь.

О случившемся в городе Заречный Свердловской области стало известно в среду, 5 апреля. Инцидент произошел в региональной цирковой студии «Арена». Мальчик выполнял номер «гимнасты на ремнях», когда внезапно оборвался страховочный трос. Подростка доставили в больницу с ушибом головного мозга и переломом височной кости и ввели в искусственную кому.

Похожий случай произошел в Рязани. Там гимнастка сорвалась с полотна и упала — это случилось после окончания номера, когда россиянка спускалась с полотна.

Анастасия Шейкина
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