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14:33, 31 августа 2023Путешествия

15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

МЧС Абхазии: 15-летняя россиянка спасла тонущего мальчика на пляже Пицунды

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Девушка-подросток из Вологды спасла тонущего мальчика на пляже Пицунды в Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел 26 августа. Отмечается, что 15-летняя Алина С. заметила, что ребенок нырнул и долго не выплывал. Россиянка бросилась спасать мальчика.

Как выяснилось позже, у девятилетнего Матвея П. из Нижнего Тагила начались судороги, из-за чего он стал захлебываться. Руководство МЧС Абхазии отметило высокие личностные качества и грамотные действия россиянки.

Ранее в Крыму семья туристов перевернулась на катамаране в открытом море. Мужчина, женщина и двое детей смогли добраться до ближайшей скалы, чтобы позвать на помощь.

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    Мария Борисова
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