Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 31 августа 2023Путешествия

Россиянин побывал в Гоа и сравнил его с Абхазией

Блогер «Дзена» побывал в Гоа и рассказал, что природа в Абхазии интереснее

Фото: Unsplash

Российский путешественник и тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в индийском штате Гоа и сравнил его с Абхазией. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По мнению блогера, отдых в Абхазии может получиться более комфортным, чем на популярном курорте Азии. «В Абхазии чище, есть какой-никакой сервис, нет приставучих цыган на пляжах, которые проклинают за отказ дать деньги», — рассказал он.

Кутовой добавил, что даже природа в Абхазии намного интереснее, чем «загрязненные» джунгли Гоа, хотя Индийский океан впечатлил его больше, чем Черное море.

Материалы по теме:
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022

Россиянин также отметил, что на обоих курортах есть высокая вероятность «провести весело время в туалете». «В сезон в Абхазии вас встретит ротавирус, а в Гоа можно отравиться едой в любое время года и даже во всеми любимой, самой известной кафешке "Мама Момо" в районе Геркавада, где непальцы готовят "пельмени" момо», — посетовал Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о кухнях индийских ресторанов и кафе и описал их словом «кошмарно». Мужчина отметил, что туристы в Индии часто сталкиваются с отравлениями, особенно в первое время после приезда.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В США предрекли войну с Россией в 2024 году. Зачем администрации Байдена начинать боевые действия против Москвы?

    Россиянин подготовился к свиданию за счет чужой карты и попал под розыск

    Врачи предупредили о причинах укорачивания полового члена

    В ЛНР рассказали об обстановке на купянском направлении

    На Украине назвали возможную кандидатуру на пост министра обороны

    Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация

    Россияне предстанут перед судом за истязание четверых детей

    Аренду туристического жилья через агрегаторы захотели ограничить

    В Чили займутся установлением судьбы пропавших в правление Пиночета

    Минобороны подтвердило уничтожение дрона под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости