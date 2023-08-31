Россиянин побывал в Гоа и сравнил его с Абхазией

Блогер «Дзена» побывал в Гоа и рассказал, что природа в Абхазии интереснее

Российский путешественник и тревел-блогер Алексей Кутовой побывал в индийском штате Гоа и сравнил его с Абхазией. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По мнению блогера, отдых в Абхазии может получиться более комфортным, чем на популярном курорте Азии. «В Абхазии чище, есть какой-никакой сервис, нет приставучих цыган на пляжах, которые проклинают за отказ дать деньги», — рассказал он.

Кутовой добавил, что даже природа в Абхазии намного интереснее, чем «загрязненные» джунгли Гоа, хотя Индийский океан впечатлил его больше, чем Черное море.

Россиянин также отметил, что на обоих курортах есть высокая вероятность «провести весело время в туалете». «В сезон в Абхазии вас встретит ротавирус, а в Гоа можно отравиться едой в любое время года и даже во всеми любимой, самой известной кафешке "Мама Момо" в районе Геркавада, где непальцы готовят "пельмени" момо», — посетовал Кутовой.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о кухнях индийских ресторанов и кафе и описал их словом «кошмарно». Мужчина отметил, что туристы в Индии часто сталкиваются с отравлениями, особенно в первое время после приезда.