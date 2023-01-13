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08:03, 13 января 2023Путешествия

Россиянин побывал в Индии и описал кухни местных ресторанов словом «кошмарно»

Блогер Алексей Кутовой рассказал о грязи в ресторанах и кафе Индии

Фото: Paulthy / Flickr

Российский путешественник и блогер Алексей Кутовой, побывавший в Индии, рассказал о кухнях местных ресторанов и кафе и описал их словом «кошмарно». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина отметил, что туристы в Индии часто сталкиваются с отравлениями, особенно первое время после приезда. По его словам, сложно точно определить место, где еда оказалась несвежей, хотя во многих заведениях сразу бросается в глаза грязь и «кошмарные условия приготовления». Кутовой добавил, что со временем отравления происходят все реже, поскольку, по его словам, «вырабатывается какой-то иммунитет».

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«В большинстве заведений безумно грязные столы, полы, меню. Ничего не хочется касаться руками. Но тарелки и приборы на удивление чистые», —поделился мужчина.

Ранее Кутовой выяснил, чем зарабатывают на жизнь недавно переехавшие на Гоа соотечественники. Как сообщил блогер, среди недавно переехавших в Индию русских есть и те, у кого нет удаленной работы или денежных накоплений. По его мнению, такие люди начали искать «способы быстрого и легкого заработка», например, меняют рубли на индийские рупии.

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Зарина Дзагоева
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