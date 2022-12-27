Россиянин побывал на Гоа и раскрыл способ заработка на жизнь переехавших русских

Блогер Алексей Кутовой рассказал, что русские на Гоа зарабатывают на обмене валют

Российский путешественник Алексей Кутовой, побывавший во многих странах мира, выяснил, чем зарабатывают на жизнь недавно переехавшие на Гоа соотечественники. Об этом он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как сообщил блогер, среди недавно переехавших в Индию русских есть и те, у кого нет удаленной работы или денежных накоплений. По его мнению, такие люди начали искать «способы быстрого и легкого заработка», например, меняют рубли на индийские рупии. Для этого россияне заводят индийскую банковскую карту и регистрируются на бирже криптовалют, откуда выводят наличную валюту через банкомат.

«Конечно же, "менялы" берут комиссию — это и есть их заработок. К примеру, официальный курс одной рупии 0,81 рубля, а вам предложат по 0,84. Кто понаглее, тот предложит и менее выгодный для вас курс. Некоторые даже не заводят банковские карты в Индии, а просто договариваются с друзьями индийцами — те снимают для них наличные в банкомате», — раскрыл способ заработка автор блога.

Также россияне работают риелторами — фотографируют варианты жилья и выкладывают их в многочисленные тематические чаты Гоа в Telegram. Путешественник посчитал, что комиссия за услуги «сумасшедшая»: например, если стоимость «убогой» комнаты у моря равна 30 тысячам рупий (24,8 тысячи рублей), то только за показ жилища придется отдать пять тысяч рупий (четыре тысячи рублей).

«Здесь можно зарабатывать на чем угодно: от массажа до духовно-эзотерических практик. Некоторые готовят русские блюда для тех, кому непривычна индийская еда. Можно заниматься авторскими турами, проводить самые странные и порой нелепые мероприятия», — добавил россиянин, отметив, что сейчас Гоа «просто забит туристами».

Ранее в декабре Индия вновь ввела выборочное тестирование в аэропортах для иностранных путешественников, в том числе россиян. Решение об ужесточении правил въезда было принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в ряде стран, включая Китай.