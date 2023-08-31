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18:41, 31 августа 2023Экономика

Инфляция в Европе вернулась к росту

Евростат: инфляция в странах еврозоны перестала замедляться и составила 5,3 %

Фото: Milada Vigerova / Unsplash

По итогам августа темпы роста потребительских цен в 20 странах еврозоны перестали замедляться. К концу последнего месяца лета показатель составил 5,3 процента в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Евростата.

В сравнении с июлем цены на многие категории продукции продемонстрировали незначительное снижение, но остались на высоком уровне в сравнении с августом 2022 года. Так, рост стоимости продуктов питания, алкоголя и табака в странах еврозоны по итогам последнего месяца лета составил 9,8 процента, услуг — 5,5 процента, промышленных товаров — 4,8 процента.

Единственной категорией, в которой было зафиксировано снижение цен в годовом выражении, оказались энергоносители. Спад стоимости в этом сегменте по итогам августа оказался на уровне 3,3 процента. Однако месячная инфляция в этом секторе осталась на высоком уровне и составила 3,2 процента.

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В целом годовой уровень роста потребительских цен в 20 странах еврозоны оказался выше ожиданий аналитиков, опрошенных Reuters. Эксперты предполагали, что по итогам августа инфляция в регионе составит 5,1 процента. В свою очередь, Bloomberg допустил, что ради сдерживания роста цен совет директоров Европейского центробанка (ЕЦБ) по итогам сентябрьского заседания поднимет ключевую ставку в десятый раз подряд.

Ранее в Евростате сообщили о продолжении снижения темпов роста потребительских цен в 20 странах еврозоны. К концу июля показатель составил 5,3 процента в сравнении с июньским значением 5,5 процента. Одним из основных драйверов охлаждения инфляции снижения уровня инфляции выступили энергоносители, стоимость которых в месячном выражении упала на 6,1 процента.

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    Анатолий Акулов
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