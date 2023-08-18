Инфляция в Европе продолжила замедляться

Инфляция в Европе замедлилась до 5,3 процента

Потребительские цены в еврозоне в июле выросли на 5,3 процента в годовом выражении, продолжив замедляться до показателей января 2022 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на окончательные данные Статистического управления Евросоюза

Они совпали с предварительной оценкой показателя, которую дали аналитики Bloomberg. Отмечается, что стоимость энергоносителей в еврозоне в июле упала на 6,1 процента в годовом выражении после снижения на 5,6 процента в июне, а инфляция в сфере услуг ускорилась на 0,2 процента до 5,6 процента.

В июне показатель инфляции в еврозоне составил 5,5 процента. Основной вклад в ее замедление тогда также внесло удешевление энергоносителей. При этом проблемы крупнейших экономик ЕС позади еще не остались. Так, в Германии в условиях энергетического кризиса ожидают зимнюю рецессию, а Италия в июне в очередной раз нарастила госдолг до исторического максимума, составившего 2,843 триллиона евро.

Ранее сообщалось, что в начале 2023 года экономика Европы вошла в рецессию. Сокращение ВВП затронуло Германию, Литву, Мальту, Нидерланды, Грецию, Ирландию и Эстонию.