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15:04, 16 августа 2023Экономика

Госдолг одной из крупнейших экономик мира достиг исторического максимума

Госдолг Италии достиг исторического максимума в 2,843 трлн евро
СюжетПандемия в России

Фото: Iam_os / Unsplash

Размер государственного долга Италии вырос в июне до исторического максимума в 2,843 триллиона евро, сообщили в Центробанке страны.

На фоне последствий пандемии COVID-19 и санкционного противостояния Запада с Россией, страна, чья экономика входит в десятку по номинальному валовому внутреннему продукту (ВВП) в мире, последовательно наращивает госдолг. В марте он достиг рекордных 2,79 триллиона евро, в апреле впервые преодолел отметку в 2,8 триллиона, а в мае вырос до 2,816 триллиона.

В 2020 году в связи с локдаунами и ограничениями соотношение между госдолгом Италии и ВВП страны приблизилось к невиданным со времен окончания Второй мировой войны позициям. По мере восстановления экономики показатель пошел на спад, но на фоне новых проблем долговая нагрузка снова начала расти.

В июне стало известно, что государственный долг США установил новый рекорд, превысив отметку в 32 триллиона долларов. Как писал The Economist, из-за максимумов госдолга страна может столкнуться с дефолтом или резким сокращением государственных расходов, и оба варианта развития событий угрожают мировой экономике.

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    Дмитрий Воронин
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