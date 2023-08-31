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19:10, 31 августа 2023Россия

Медведев заявил о возможности появления искусственных вирусов

Медведев заявил о возможности появления вирусов искусственного происхождения
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В мире могут появиться вирусы не только природного, но и искусственного происхождения. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Такое мнение политик выразил во время открытия заседания президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

«Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения», — сказал он, отметив, что Россия озабочена вопросами военно-биологической активности США на постсоветском пространстве.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что управление по подготовке к пандемиям и политики реагирования США готовит новую пандемию путем осуществления мутаций вирусов.

По его словам, управление, стремится реализовать стратегические планы США в установлении глобального контроля за биологической обстановкой.

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