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02:51, 31 августа 2023Мир

КНДР провела учения по ядерному удару по Южной Корее

ЦТАК: КНДР провела тактические учения по нанесению ядерного удара по Южной Корее

Фото: KCNA / Reuters

Корейская народная армия КНДР в ночь с 30 на 31 августа провела тактические учения по нанесению ядерного удара, имитирующие уничтожение командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, северокорейские военные запустили с территории международного аэропорта Пхеньяна две тактические баллистические ракеты в северо-восточном направлении, они разорвались в воздухе на высоте 400 метров над условной целью. За учениями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Учения стали ответом на учения США и Южной Кореи с участием эскадрильи стратегических бомбардировщиков В-1В и истребителей, цель которых, по мнению Пхеньяна, — подготовка к превентивному ядерному удару по стране.

Ранее США совместно с Японией и Южной Кореей провели военные учения из-за запусков ракет КНДР. В учениях, прошедших к югу от южнокорейского острова Чеджу, приняли участие эсминцы, оснащенные системой Aegis для отслеживания и сбивания ракет. Маневры были сосредоточены на обнаружении и контроле снарядов, обмене информацией о гипотетических запусках северокорейских баллистических ракет.

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    Марина Совина
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