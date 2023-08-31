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14:19, 31 августа 2023Бывший СССР

В Киеве сказали заткнуться всем критикам контрнаступления

Глава МИД Украины Кулеба посоветовал критикам контрнаступления ВСУ замолчать

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Всем критикам темпов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует заткнуться и самим приехать в страну для участия в боевых действиях. Такую рекомендацию дал глава Министерства иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина»

«Я посоветовал бы всем критикам заткнуться, приехать на Украину и постараться самим освободить один квадратный сантиметр», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, критиковать темп наступления — означает плюнуть в лицо украинскому солдату, который рискует жизнью в зоне боевых действий.

Ранее Кулеба рассказал, что контрнаступление ВСУ идет не с той скоростью из-за плотного минирования территории. Его слова передал итальянский коллега Антонио Таяни.

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    Алевтина Запольская
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